Cómo tramitar acompañantes terapéuticos en PAMI

El PAMI les da a los jubilados afiliados, que cumplen los requisitos, un subsidio para tener un auxiliar domiciliario. Qué se necesita para hacer el trámite

El PAMI les brinda a los jubilados y pensionados afiliados un que se encuentran en una situación de dependencia funcional (limitaciones psicofísicas) y que no cuentan con una red de apoyo familiar o social adecuada para su cuidado, un subsidio económico parcial para la contratación de un auxiliar domiciliario.

La obra social del INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) tiene el programa «Subsidio para auxiliar domiciliario» y es un trámite web que se puede realizar desde un celular, tablet o computadora. También se puede hacer en la agencia PAMI que le corresponde al afiliado y sacando un turno online se acelera la atención.

«Subsidio para auxiliar domiciliario»: cómo hacer el trámite en PAMI

El programa «Subsidio para auxiliar domiciliario» del PAMI consiste en un monto de dinero para asistir parcialmente en los costos de contratar un cuidador o auxiliar domiciliario.

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado, apoderada o familiar y se puede llevar a cabo en la web, aplicación Mi PAMI o en la correspondiente agencia.

PAMI detalla en su página web no solo los requisitos para el trámite del subsidio para jubilados, sino que también declara cómo se deben afrontar.

Requisitos para solicitar un cuidador para adultos mayores:

Ser afiliado/a de PAMI

Presentar limitaciones funcionales psicofísicas

No contar con una red de apoyo efectiva

La prestación está sujeta a la evaluación del equipo social de PAMI para determinar la necesidad y la capacidad del entorno familiar de brindar ayuda

El objetivo es afrontar la dependencia funcional de los jubilados y pensionados y permitir que la persona afiliada pueda permanecer en su hogar, mejorando su calidad de vida y recibiendo asistencia en tareas cotidianas.

PAMI: qué documentación se necesita para el programa Subsidio para auxiliar domiciliario

Documento Nacional de identidad.

Último recibo de cobro o credencial de afiliación

Consentimiento informado

Informe médico

Nota Solicitud