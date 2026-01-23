Cómo solicitar el subsidio de luz y gas en Argentina 2026: guía paso a paso

Desde enero de 2026 rige un nuevo sistema para gestionar subsidios a la electricidad, el gas natural y el gas envasado. El Gobierno unificó criterios y centralizó el trámite en una plataforma web oficial. Conocé quiénes deben inscribirse y cómo completar el proceso.

El Gobierno nacional implementó desde principios de 2026 un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que modifica la forma de acceso a los beneficios sobre las tarifas de luz, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kg.

El cambio —que reemplaza el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE)— reúne en una sola plataforma digital la gestión de las ayudas estatales, con criterios basados en ingresos y otras variables socioeconómicas y patrimoniales de cada hogar.

Nuevo esquema

El SEF simplifica y endurece los requisitos para mantener o acceder por primera vez a los subsidios. Según lo dispuesto por el Gobierno, quienes ya figuraban en el RASE no necesitan volver a iniciar el trámite porque sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo registro.

Sin embargo, la inscripción es obligatoria para otros grupos, como los hogares que hasta ahora accedían al beneficio a través del Programa Hogar para la compra de garrafas o quienes percibían la Tarifa Social de Gas en zonas específicas.

El SEF tiene como condición principal que los ingresos netos del grupo familiar sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además de los ingresos, el sistema contempla otras circunstancias que pueden influir en la evaluación, como la presencia de integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o poseer un Certificado de Vivienda otorgado por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El objetivo señalado por las autoridades es focalizar los recursos públicos en los hogares que realmente los necesitan, al tiempo que se transparenta el acceso a la asistencia estatal en un entorno de mayor demanda de eficiencia fiscal.

Cómo hacer el trámite en la nueva web

La inscripción y gestión de los subsidios se realizan 100 % en línea a través del portal oficial del Gobierno. Para comenzar, es necesario contar con una cuenta en Mi Argentina, con número de CUIL y una contraseña personal, desde donde se puede acceder a las distintas funciones del portal.

Verificación de inscripción previa.

Antes de iniciar la gestión, los usuarios deben comprobar si ya figuran registrados en el nuevo sistema. Quienes tenían subsidios bajo el RASE y no realizaron cambios en su información podrán confirmar su estatus sin necesidad de volver a cargar datos. Los demás deberán iniciar la inscripción desde cero.

Reunir la documentación necesaria.

Se recomienda tener a mano ciertos datos antes de comenzar la carga en línea: el número de medidor, el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS de las facturas de luz y gas, el DNI y su número de trámite, así como el CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico activa.

Completar el formulario en el ReSEF.

El formulario digital que se presenta en la plataforma constituye una declaración jurada, por lo que los datos consignados deben ser verídicos y estar actualizados. Parte de la información se completa automáticamente a partir de cruces con bases oficiales, aunque el solicitante debe revisar y completar los campos faltantes.

Evaluación del Estado.

Una vez enviada la solicitud, el sistema la evalúa en función de los criterios de elegibilidad. El proceso incluye cruces de información para verificar la situación económica y social del hogar. El resultado puede ser aprobado o rechazado según corresponda.

Notificación y aplicación del subsidio.

Si la solicitud es aprobada, el subsidio se verá reflejado directamente en la factura del servicio. Para electricidad y gas por red, el esquema contempla una bonificación del 50 % sobre un bloque de consumo específico en los meses de mayor demanda.

Además, en 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25 % en enero, con una reducción progresiva hasta diciembre. En el caso de las garrafas, el subsidio se aplica mediante descuentos en la compra con medios de pago virtuales.

El portal también permite consultar el estado de una solicitud, verificar si el hogar ya recibe el subsidio o solicitar una revisión si se considera que la evaluación no refleja la situación real del grupo familiar.