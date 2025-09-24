Comienzan las inscripciones para el ciclo escolar 2026 en nivel inicial y primario

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego informó que los días 24, 25 y 26 de septiembre se llevarán adelante las inscripciones para el Ciclo Escolar 2026, destinadas a nivel inicial y primario en toda la provincia.

Las familias podrán realizar el trámite en cada establecimiento educativo de las tres ciudades. En el caso de las escuelas primarias, el horario será de 8 a 10 y de 13:30 a 15:30, mientras que en los Jardines de Infantes será de 9 a 11 y de 13:45 a 15:45.

Se abrirán vacantes para salas de 3, 4 y 5 años, así como para estudiantes de 1° a 6° grado en escuelas públicas. En cuanto a las secciones de 2 años de nivel inicial, se habilitará una preinscripción con carácter condicional.

En caso de que la demanda supere la cantidad de vacantes disponibles, se realizará un sorteo presencial el 10 de octubre a las 10:00 horas en la institución que corresponda.

Para concretar la inscripción será obligatorio presentar el DNI original del estudiante o acta de nacimiento, el DNI del padre, madre o tutor y el número de CUIL del progenitor.

