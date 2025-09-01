Comienza el Mes de las Juventudes con una nueva oferta de talleres formativos

En el marco del Mes de las Juventudes, se lanzó una nueva cohorte de talleres y espacios de formación destinados a jóvenes de entre 13 y 35 años, con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo personal.

Las propuestas incluyen una amplia variedad de opciones que combinan capacitación técnica y recreación, entre ellas: taller de cosmética natural, seminario de velas gourmet, técnicas de semipermanente y diseño de uñas, taller de guitarra, “Cámara en mano”, creación de contenido y redes sociales, apoyo en matemática, taller de graffiti “Zona Urbana” y acondicionamiento físico.

Ivana Olariaga, secretaria de Políticas para las Juventudes, señaló que “cada taller es un espacio no solo para adquirir conocimientos, sino también para compartir, encontrarse y construir comunidad. Estos espacios fortalecen a las y los jóvenes, ampliando derechos y proyectando futuros con más oportunidades”.

Las inscripciones ya están abiertas y son gratuitas. Se pueden realizar a través del formulario disponible en https://forms.gle/S9rFMwAwJH9JWTR99. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2964 413686 o escribir a [email protected].

La iniciativa invita a todas las juventudes a sumarse y aprovechar estos espacios diseñados para fortalecer su presente y futuro.