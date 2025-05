Comercio paralizado en Río Grande: fuerte protesta de los mercantiles este miércoles

Este miércoles 21 de mayo, los supermercados y grandes comercios de Río Grande no abrirán sus puertas. La medida de fuerza fue anunciada por el Centro de Empleados de Comercio (CEC), que convocó a un paro total con movilización en defensa del empleo y en rechazo al ajuste que golpea a la provincia.

El sindicato informó que la protesta alcanzará a las siguientes firmas:

Supermercados La Anónima (5 sucursales)

Carrefour (2 sucursales)

Maxi Consumo

Diarco

Hipertehuelche

Durante toda la jornada no habrá atención al público en estos comercios, ya que los trabajadores se concentrarán en los accesos desde las primeras horas del día.

“Esta medida no es contra los clientes, es un grito de alerta. Si se siguen perdiendo empleos, no solo sufre la industria, también cae el comercio, la economía familiar y los servicios de la ciudad”, afirmó Daniel Rivarola, secretario adjunto del CEC.

Desde el gremio llamaron a la comunidad a acompañar el reclamo con un gesto claro: no realizar compras ese día, no abrir los locales propios y no mirar para otro lado. “No podemos naturalizar que el ajuste se lleve por delante a los trabajadores”, sostuvieron.

El reclamo de los mercantiles busca visibilizar una crisis que, aseguran, ya se siente en todos los rubros. La jornada del miércoles se perfila como un punto de inflexión en la lucha por sostener el empleo en Río Grande.