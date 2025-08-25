Comenzaron en Tierra del Fuego más de 20 cursos de formación laboral

Con una amplia convocatoria, el Gobierno de Tierra del Fuego puso en marcha el segundo semestre de capacitaciones laborales, que este año reúne a más de 300 participantes en distintas localidades de la provincia.

La oferta incluye más de 20 cursos presenciales y virtuales en áreas clave como oficios, administración, servicios, idiomas, gastronomía y producción, pensados para fortalecer la empleabilidad, generar nuevas oportunidades y acompañar el desarrollo de proyectos productivos y de autoempleo.

El secretario de Empleo y Formación Laboral, Mariano Zulueta, valoró el comienzo de la propuesta y aseguró que se trata de “una planificación articulada que busca dar respuesta a las necesidades de cada localidad con cursos diseñados para los perfiles y demandas actuales del mercado laboral”.

En Río Grande ya se dictan capacitaciones en gestión administrativa, diseño de indumentaria de trabajo, atención en farmacia, maquillaje social, belleza de manos y pies, y cocina profesional. Mientras que en Ushuaia comenzaron formaciones en reparación y costura de prendas, diseño de calzado, sublimación, panadería, cocina básica, facturería, portugués e inglés orientado al turismo, reparación y mantenimiento domiciliario, así como servicio en restaurantes y hotelería.

La modalidad virtual amplía el alcance territorial con el programa Idiomas TDF, que incluye chino, portugués, italiano e inglés, además de propuestas como redacción administrativa y creación de contenidos para redes sociales.

“Lo más importante es que seguimos sumando espacios de aprendizaje accesibles y de calidad, gracias a la articulación con organizaciones y centros comunitarios”, destacó Zulueta.

Quienes deseen sumarse a las capacitaciones pueden acercarse a las delegaciones del Ministerio de Trabajo y Empleo en Ushuaia y Río Grande, o consultar por WhatsApp al 2964465710.

