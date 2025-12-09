Colisión entre una moto y un auto en pleno centro de Río Grande

Un joven motociclista fue trasladado al hospital tras un choque ocurrido en la noche del lunes. El accidente de tránsito se registró alrededor de las 22 horas en la intersección de las calles Estrada e Irigoyen, donde intervinieron efectivos de la Policía Provincial de la Comisaría Primera.

En el siniestro participaron una motocicleta Suzuki AX-100 conducida por Mateo Rodríguez, de 19 años, quien iba acompañado por un hombre mayor, y un Chevrolet Corsa manejado por José Vázquez, de 50 años.

Personal sanitario acudió al lugar y brindó asistencia al joven motociclista, que presentaba molestias físicas y fue trasladado al hospital para una mejor atención. La policía inició las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.