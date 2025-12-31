Choque frontal: tres personas recibieron atención médica en Tolhuin

El siniestro ocurrió durante la noche del lunes en el kilómetro 2954. Los involucrados fueron asistidos de manera preventiva y dados de alta horas después.

Un accidente de tránsito se produjo en la noche del lunes 29 de diciembre sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2954, dentro del ejido urbano de la ciudad de Tolhuin.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00, cuando personal policial intervino tras recibir un aviso por una colisión frontal entre dos vehículos.

En el lugar se constató el impacto entre una camioneta Renault Oroch blanca, conducida por un hombre de 63 años que viajaba acompañado por una mujer de la misma edad, y un automóvil Toyota Yaris rojo, al mando de un conductor de 45 años.

Como consecuencia del choque, los tres ocupantes manifestaron distintas dolencias, por lo que fueron trasladados de manera preventiva al Centro Modular de Tolhuin.

Luego de ser evaluados por el personal de salud, todos fueron dados de alta al no presentar lesiones de gravedad.

Finalmente, se realizaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de determinar las causas que originaron el siniestro vial.