Choque en Ricardo Rojas y Perón: una conductora fue hospitalizada y luego dada de alta

Un siniestro vial se registró en la noche del sábado en la intersección de las calles Ricardo Rojas y Perón, donde dos vehículos colisionaron por causas que son materia de investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas y fue protagonizado por un Toyota Etios negro, conducido por una mujer de 38 años, y un Chevrolet Corsa gris, al mando de un hombre de 37.

Tras el impacto, se solicitó asistencia médica en el lugar. La conductora del Toyota fue trasladada a un centro de salud para una evaluación más completa, aunque posteriormente recibió el alta al confirmarse que presentaba lesiones leves.

En el sitio intervino personal de Tránsito, que realizó los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos. No obstante, se determinó que el Chevrolet circulaba en contramano al momento del choque, por lo que el rodado fue secuestrado.