Choque en Avenida San Martín: tres personas fueron trasladadas al hospital

En horas de la noche del jueves, personal de la Comisaría Tercera de Río Grande intervino en un accidente de tránsito registrado en la intersección de la avenida San Martín al 1600 y el derivador.

El siniestro involucró a un Fiat Uno blanco y un Volkswagen Golf gris. A raíz del impacto, una ambulancia trasladó a ambos conductores y a una acompañante del Fiat Uno al Hospital Regional para recibir la correspondiente atención médica.

Por su parte, agentes de Tránsito Municipal practicaron pruebas de alcoholemia a los conductores, las cuales arrojaron resultado negativo en ambos casos.

Se labraron las actuaciones correspondientes con intervención del Juzgado de Instrucción en turno.