Chiquito Martínez: “En Río Grande no está el ambiente para hacer una interna”

El intendente de Río Grande mandato cumplido e histórico integrante del Partido Justicialista, habló sobre las declaraciones públicas de algunos referentes del partido acerca de una posible convocatoria a elecciones internas antes de fin de año.

Luego de que se dieran declaraciones públicas de algunos dirigentes sobre la posibilidad de que se convoque a elecciones dentro del peronismo y ante las repercusiones que esto trajo entre los integrantes del partido, Esteban Chiquito Martínez habló del tema por FM La Isla y señaló que no se trata del mejor momento para abordar esa discusión.



Chiquito, sostuvo que “no está el ambiente para hacer una interna y hasta que no se termine con el tema de la pandemia no hay posibilidad de hacerlas”. Además, dijo que no ha mantenido conversaciones con ningún dirigente e hizo hincapié en que “la presidenta del partido en este momento es la diputada Rosana Bertone y yo quisiera saber que piensa ella o si hay alguna directiva del orden nacional para llamar a internas”, expresó.



Seguidamente, opinó que una convocatoria de esas características en este momento no tiene sentido y señaló que “primero hay que conversar, buscar el consenso y buscar el momento adecuado, ahora no podemos hablar de internas”.



“No es el momento, en Río Grande estamos preocupadísimos con la situación de salud” dijo Martínez en referencia a la compleja situación epidemiológica que atraviesa la ciudad.



Finalmente dijo que “hay que tener paciencia y esperar que estas cosas tengan su tiempo, yo no aspiro a ningún cargo de nada, no estoy preocupado de este tema a mi me preocupa la salud de Río Grande.”