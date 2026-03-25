Carpa de la dignidad: un espacio que renueva la memoria y el sentir malvinero

En la ciudad de Río Grande quedó inaugurada una nueva edición de la Carpa de la Dignidad, un símbolo profundo de memoria colectiva y reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

El acto contó con la presencia del gobernador Gustavo Melella, junto a autoridades provinciales y municipales, excombatientes, familiares y vecinos que se acercaron para acompañar este momento tan significativo.

Como cada año, el espacio impulsado por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas se convierte en un punto de encuentro para compartir historias, reflexionar y mantener viva la causa. En este contexto, Melella remarcó la importancia emocional e histórica que representa esta fecha para la comunidad fueguina, destacando el fuerte vínculo que une a la provincia con la gesta de Malvinas.

El mandatario valoró especialmente el acompañamiento de la ciudadanía durante la Semana de Malvinas, subrayando que la participación y el respeto que se expresan en Río Grande reflejan un compromiso genuino que distingue a la provincia en todo el país.

Asimismo, se refirió a la necesidad de sostener una postura firme en relación a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, reafirmando la importancia de no perder de vista el reclamo histórico.

La jornada dejó en claro que la Carpa de la Dignidad no es solo un espacio físico, sino un lugar cargado de identidad, donde la memoria se transforma en enseñanza y compromiso para las generaciones presentes y futuras.