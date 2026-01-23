Carnaval 2026: arranca el año con un feriado largo y un calendario cargado de días libres

El feriado de Carnaval abrirá el calendario nacional con un fin de semana extra largo, seguido por una serie de fechas claves a lo largo de 2026 para planificar descansos, turismo y actividades familiares.

El calendario de feriados 2026 en Argentina trae consigo una de las primeras esperanzas de descanso del año: el esperado fin de semana largo de Carnaval, confirmado oficialmente por el Gobierno nacional.

Según lo establecido por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el Boletín Oficial y en el marco de la Ley 27.399, los feriados de Carnaval serán el lunes 16 y el martes 17 de febrero, ambos de carácter inamovible.

Esto significa que el primer fin de semana largo de 2026 abarcará desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero inclusive, sumando cuatro días consecutivos de descanso que se perfilan como una oportunidad especial para el turismo interno y la planificación de actividades recreativas.

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 y 3 de abril (jueves y viernes): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

1° de mayo (viernes): Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional.

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.