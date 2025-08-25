CAPO organiza un bingo solidario para ayudar a pacientes oncológicos

El Centro de Ayuda a Pacientes Oncológicos (CAPO) anunció la realización de un gran bingo solidario el próximo 14 de septiembre en la Escuela N° 2, con el objetivo de recaudar fondos que permitan sostener la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

La entidad viene desarrollando distintas actividades para fortalecer sus recursos económicos, entre ellas una venta de empanadas y la participación en una feria local con un buffet, acciones que tuvieron una muy buena recepción por parte de los vecinos.

“Todo lo que se recauda se destina directamente a ayudar a los pacientes oncológicos que más lo necesitan”, explicó Hilda Linares, secretaria de CAPO, quien destacó la importancia de la colaboración comunitaria para sostener la labor de la institución.

Premios y entradas

El valor de la entrada al bingo es de 10.000 pesos y los participantes podrán acceder a importantes premios como televisores, colchones, cafeteras eléctricas y jugueras.

Las entradas están disponibles en la sede de CAPO, ubicada en Antártida Argentina 887 (esquina Alberdi), los días lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 17:30. También pueden reservarse por teléfono a través de los siguientes números de contacto:

Hilda Linares: 2964-482979

Mónica: 2964-497089

Lidia: 2964-699848

Desde la institución subrayaron que la continuidad de su tarea solidaria depende del acompañamiento de la comunidad y alentaron a los vecinos a sumarse a este evento.