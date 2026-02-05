Capacitación en acuicultura y mitilicultura impulsa el desarrollo del sector pesquero fueguino

Una propuesta formativa abierta al público busca fortalecer la empleabilidad, promover la inclusión y acompañar el crecimiento sustentable de la actividad acuícola en la provincia.

Comenzó en la provincia el curso técnico “Introducción a la Producción Acuícola y Mitilicultura”, una instancia de formación pensada para brindar conocimientos prácticos y mejorar las oportunidades laborales en el ámbito pesquero y acuícola. La iniciativa está dirigida al público en general y se inscribe en una estrategia orientada a consolidar el desarrollo sostenible del sector.

La capacitación es dictada por el Centro de Capacitación y Formación Marítima (CECAFMA) y se alinea con la Ley Provincial de Acuicultura N.º 1.601, que establece un marco de planificación para el crecimiento responsable de la actividad, con reglas claras y una mirada integral que contempla lo social, ambiental y productivo.

En esta edición se reservó un cupo específico para integrantes de la asociación “Mirando al Mar” de Río Grande, con el objetivo de fortalecer su desempeño y fomentar una mayor participación de mujeres en un sector tradicionalmente masculinizado, promoviendo igualdad de oportunidades y diversidad en el ámbito laboral.

Desde la Subsecretaría de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni subrayó que el desarrollo acuícola provincial se apoya en tres ejes centrales: generación de empleo local, agregado de valor en origen y sustentabilidad. En ese sentido, remarcó la importancia de formar recursos humanos calificados dentro de la provincia, capaces de acompañar la transformación responsable de los recursos naturales.

El curso se desarrollará en cinco encuentros, durante los cuales se abordarán contenidos como fundamentos de la mitilicultura, sistemas de cultivo suspendido, manejo productivo, criterios ambientales y el rol del Centro de Expedición Móvil de Puerto Almanza como soporte operativo para la actividad.

Esta propuesta formativa forma parte de un plan integral que busca potenciar la acuicultura fueguina, ampliar la base de trabajadores capacitados y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico con arraigo local y enfoque sustentable.