Cannabis Medicinal: La concejal Mora confirmó que “el proyecto seguirá en comisión”

Así lo expuso la edil, luego de realizarse este miércoles una nueva reunión sobre el proyecto de cannabis medicinal, y no contar con los votos para ser tratado sobre tablas en la sesión de la próxima semana. La edil manifestó que “a pesar de que algunos dicen que es un proyecto que tiene inconsistencia, el mismo ha sido analizado por profesionales médicos, legales, los mismos usuarios, y no hay nada”.

Río Grande.- Este miércoles se desarrolló una nueva reunión de la comisión de Planeamiento Urbano, Participativo y Desarrollo local que preside la concejal Mora, donde a lo largo de la misma se analizaron tres propuestas como son la producción de Cannabis Medicinal en el ámbito de la ciudad de Río Grande, el subsidio permanente por el 24 de Marzo, como así también la incorporación al Código Tributario de la figura del Beneficio al Buen Contribuyente que implicaría la reducción de impuestos para los jubilados de la ciudad.

El encuentro que se realizó en la sala de Comisiones contó con la presencia de las ediles María Eugenia Duré, Verónica González, el concejal Raúl von der Thusen, como así también participaron organizaciones sociales, jubilados, y pacientes de cannabis

Tras la reunión, la concejal Mora se refirió al proyecto para la producción de Cannabis Medicinal señalando que “el próximo 23 de noviembre hará un año que se presentó este proyecto, lo hemos trabajado muchísimo, pero lamentamos tener que decir que va a quedar en comisión, que no será tratado sobre tablas, dado que no contamos con los votos, debido a que concejales que nunca participaron de las reuniones, ni se han interiorizado sobre el proyecto nos dicen que el proyecto presenta reparos legales, tiene inconsistencias, sabiendo nosotros que no hay absolutamente nada, que ha sido analizado por profesionales médicos, legales, los mismos usuarios, y no hay nada”.

Por tal motivo la edil criticó a sus pares señalando que “nos dicen que Nación nos va a decir que no, por lo tanto insisten en que el intendente Melella viaje a Buenos Aires para que hable con ANMAT, el Ministerio de Salud, de Seguridad, y demás para que solicite los permisos correspondiente, pero en realidad no pueden sentarse ni siquiera a leer el proyecto como corresponde, y acompañar en esto, con lo cual las discusiones se terminaron, no hay nada más para debatir, ni discutir, por lo cual este proyecto seguirá en comisiones”.

En cuanto al futuro del proyecto, la edil dijo que “no creo que la nueva gestión municipal nos vaya a acompañar con el mismo, siendo que los que se rehúsan a acompañar al proyecto son concejales de la próxima gestión, con lo cual no creo que nos vayan a acompañar”.

Por tal motivo Mora manifestó que “iremos al gobierno de la provincia porque sabemos que podemos llegar a tener un acompañamiento del gobernador electo Gustavo Melella, así que lo trataremos en la provincia”, dijo, al tiempo que adelantó que “el proyecto de la provincia sería un nuevo proyecto de ley, o agregar más artículos al actual, y realizarle las modificaciones que en algún momento quisimos hacer con el proyecto ingresado, tenemos un acompañamiento de parte de la Legislatura, sabemos del interés del intendente no solo por una cuestión de salud del cannabis medicinal, de darle calidad de vida a los vecinos, sino también de darle esta ampliación a la industria que es tan importante”.