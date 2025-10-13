Candidatos de La Libertad Avanza destacaron en Ushuaia el compromiso con la transformación del país

Los candidatos a Senadores y Diputados Nacionales por La Libertad Avanza, Agustín Coto, Belén Monte de Oca, Miguel Rodríguez y Analía Fernández, encabezaron un nuevo encuentro con vecinos y vecinas de Ushuaia, en el que destacaron el proceso de transformación que atraviesa la Argentina y el respaldo al Presidente Javier Milei.

Durante la reunión, el candidato a Senador, Agustín Coto, subrayó la importancia del acompañamiento ciudadano para consolidar los cambios impulsados a nivel nacional. “En este espacio estamos quienes confiamos y trabajamos para salir del pozo en el que nos dejó el kirchnerismo, al que algunos todavía intentan regresar”, expresó.

Coto repasó los avances logrados desde 2023, año en que comenzó la etapa de transformación encabezada por Milei, y recordó que en Tierra del Fuego el espacio logró representación institucional con una banca en la Convención Constituyente de 2022, además de contar actualmente con un diputado, dos legisladores y una concejal. “Tener voz institucional nos permite construir y hacernos escuchar, aunque al kirchnerismo no le guste”, afirmó.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el dirigente anticipó que La Libertad Avanza buscará ampliar su representación en el Congreso, para “fortalecer el respaldo legislativo al Presidente y consolidar definitivamente la transformación del país”. En ese sentido, enfatizó: “No hay manera de que frenen este proceso, porque no estamos dispuestos a volver al pasado”.

Por su parte, Belén Monte de Oca, candidata a Senadora, agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó “la determinación, el coraje y la valentía de quienes siguen apostando por el cambio”. En su mensaje, aseguró que “la Argentina está atravesando la elección más importante de los últimos 50 años” y valoró “el esfuerzo enorme que estamos haciendo todos los argentinos para cambiar definitivamente el rumbo del país”.

El candidato a Diputado Miguel Rodríguez remarcó la participación de la comunidad en la sede de La Libertad Avanza de Ushuaia y alentó a “seguir siendo protagonistas de la transformación nacional”, destacando que “en nuestras manos está la posibilidad de consolidar este camino y no retroceder”.

Finalmente, la candidata a Diputada Analía Fernández agradeció la convocatoria y reconoció el trabajo que se replica en las tres ciudades fueguinas: Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Llamó a “buscar y cuidar cada voto, estar atentos y seguir trabajando juntos en este camino de construcción colectiva”.