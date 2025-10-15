Campaña de vacunación contra la tos convulsa en jardines de infantes de Ushuaia

La campaña busca fortalecer la prevención en el ámbito escolar y garantizar la protección del personal docente y no docente frente a la coqueluche.

Con el objetivo de reforzar la prevención y reducir el riesgo de contagio en el ámbito escolar, se lleva adelante una campaña de vacunación contra la coqueluche —también conocida como tos convulsa— en distintos establecimientos educativos de Ushuaia.

La iniciativa está dirigida exclusivamente al personal docente y no docente de jardines maternales y de infantes, quienes podrán acercarse con su carnet de vacunación para recibir la dosis en forma gratuita.

El cronograma establecido es el siguiente:

Miércoles 15 de octubre: Jardín N°20 (Bahía de los Renos 3043 – Barrio Río Pipo)

Jueves 16 de octubre: Jardín N°15 (Magallanes y Darwin)

Viernes 17 de octubre: Jardín N°18 (Calle Felipe Romero – Barrio 640 Viviendas)

Horarios: Turno mañana de 10.30 a 13.30 | Turno tarde de 15 a 18 horas.

La vacunación contra la coqueluche forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y constituye una medida fundamental para prevenir esta enfermedad respiratoria, que puede afectar a personas de todas las edades, siendo los lactantes y niños pequeños los más vulnerables.