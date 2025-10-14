Blanco pidió explicaciones por la presencia de un avión estadounidense en Río Grande

El senador cuestionó la falta de información oficial sobre el arribo de una aeronave de la Embajada de Estados Unidos y advirtió sobre una “entrega de soberanía” por parte del Gobierno Nacional.

RÍO GRANDE.– La reciente llegada de una aeronave perteneciente a la Embajada de Estados Unidos al aeropuerto internacional “Gobernador Ramón Trejo Noel” generó inquietud y especulaciones en Tierra del Fuego. El senador nacional y candidato a la reelección por Provincias Unidas, Pablo Daniel Blanco, pidió explicaciones públicas a las autoridades nacionales y provinciales, señalando que “no puede haber vuelos secretos en el país”.

Según trascendió, se trata del Beechcraft B-200 “Hurón”, matrícula 60I68, identificado como “Águila 5” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF). La aeronave habría permanecido en Río Grande entre el 6 y el 7 de octubre, sin que la Embajada norteamericana, la ANAC, el Gobierno Nacional ni la Provincia emitieran un comunicado al respecto.

“Parece que los norteamericanos, con la anuencia del Gobierno Nacional y la complicidad del Gobierno Provincial, decidieron abrir una sucursal del triángulo de las Bermudas en el extremo sur del continente. Nuestros cielos no pueden ser zona liberada para vuelos sin control ni explicación”, cuestionó Blanco.

El senador vinculó el episodio con lo que considera una “política exterior sumisa” del Gobierno Nacional, y sostuvo que “la entrega de soberanía se está volviendo una práctica habitual”.

Blanco recordó que fue uno de los primeros dirigentes en advertir sobre la presencia del radar de origen británico en Tolhuin, e insinuó que la escala del avión estadounidense podría estar relacionada con ese tema.

“No tengo dudas de que este vuelo está vinculado al radar. Todo parece indicar que buscan ponerlo nuevamente al servicio de intereses extranjeros. Milei no tiene empacho en pagar la ayuda financiera de Trump con presencia militar norteamericana en nuestro territorio”, afirmó.

En el mismo sentido, criticó la falta de pronunciamiento del Gobierno Provincial:

“No me sorprende que Melella y sus funcionarios miren hacia otro lado. Le deben demasiadas explicaciones a los fueguinos. La sociedad está cansada de que se le falte el respeto con temas tan sensibles como la soberanía”, señaló Blanco.

Finalmente, el senador remarcó que “los fueguinos merecen saber qué vino a hacer ese avión y por qué nadie lo informó”.