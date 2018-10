Bertone anunció pagos adicionales para todos los empleados públicos

La gobernadora Rosana Bertone anunció este lunes en Río Grande dos pagos adicionales de $3.000 el 19 de octubre y el 16 de noviembre para todos los empleados estatales. Esta medida alcanza a todos los trabajadores activos, como a los jubilados. Asimismo aseguró que el pago de este plus salarial para todos los empleados públicos garantiza un piso de $25.000.

En un encuentro celebrado junto a representantes sindicales en la sede de Gobierno en Río Grande, Bertone anunció que estas “medidas paliativas” se otorgan en un contexto de una “economía nacional de gran vulnerabilidad y propensa a una crisis permanente”.

Acompañaron a la firma del decreto delegados gremiales de cuatro sindicatos, entre ellos Emiliano Sala (UPCN Río Grande), José Álvarez (UPCN Río Grande), Abel Paz (UPCN Río Grande), Rubén Silva (UDA TDF), Adriana Dominguez (UDA TDF), Carlos Balbo (A.M.E.T. TDF), Claudia Etchepare (ATSA TDF), Sandra Gisser (ATSA TDF).

“Sabemos que los empleados públicos vienen corriendo de atrás y que hay una situación económica nacional muy complicada que impacta a los ingresos más bajos. La inflación perjudica el bolsillo de los trabajadores, sobre todo de los asalariados. Por eso sabemos que estas medidas salariales son reparadoras, paliativas y necesarias. Lamentablemente los gobiernos provinciales sufrimos un ajuste también en los ingresos. Solo basta ver otras provincias patagónicas, e incluso en todo el país, para ver que se está pagando con demora, en forma escalonada o en cuotas. Nosotros pudimos hasta ahora mantener el compromiso de pagar el quinto día hábil de cada mes. Sobre este piso, ahora podemos sumar estos dos pagos extra salariales de $3.000 cada uno para los meses de meses de octubre y noviembre”, destacó la gobernadora Bertone.

En otro momento del encuentro con los sindicatos, la Mandataria recordó que “yo tengo que pagar los sueldos todos los meses en tiempo y forma y garantizar que continúe el plan de obras para mantener a la provincia a flote en un contexto en el que el país atraviesa una crisis económica y cambiaria. Para lograr este objetivo, que es también responsabilidad de todos, voy a sentarme con todos, a hablar con todos y hacer todo lo que sea necesario, pero sin comprometer jamás a la provincia. Desde el primer momento he sido muy clara en qué no me iba a sentar a la mesa del ajuste, y por eso vengo reclamando un programa de crecimiento de la economía. No podemos vivir en ajuste permanente, porque el país está yendo para atrás, en lugar de avanzar”.

Los dos pagos de $3.000 a todos los empleados públicos y jubilados implican una fuerte inversión social en la economía local, que se espera genere mayor dinamismo en la actividad comercial. Asimismo, la decisión de equiparar el salario de aquellos que estén por debajo de la canasta básica busca garantizar un ingreso mínimo de piso para todos los trabajadores públicos.

En relación al anuncio realizado por la Gobernadora, si un trabajador cobraba $18.000 pasa a recibir $7.000 (hasta alcanzar los $25.000). Cerca de 1.300 trabajadores se encuentran en esta condición. Si el trabajador cobrara $40.000, pasaría a recibir dos pagos extraordinarios de $3.000 hasta los $43.000.

Acompañaron a la Gobernadora el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, el secretario General de Gobierno Juan D’ Angelo, el ministro de Economía Jose Labroca, el ministro de Trabajo Claudio Carrera, el ministro de Gobierno y Justicia José Luis Álvarez, el Ministro de Educación Diego Romero y el secretario de Estado de seguridad Javier Eposto.