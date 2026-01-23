Becas Progresar: ANSES empezó a pagar el 20% retenido

La ANSES inició en enero de 2026 la liquidación del 20% retenido a los beneficiarios de Becas Progresar Obligatorio correspondiente al ciclo lectivo 2025. En las últimas horas, estudiantes comenzaron a ver reflejado el depósito del monto acumulado durante el año pasado.

Se trata de un pago que este año llega antes de lo habitual, ya que en períodos anteriores la devolución del porcentaje retenido se acreditaba más avanzado el calendario.

Durante 2025, el monto mensual de la beca fue de $35.000. De ese total, ANSES retenía $7.000 por mes para verificar la continuidad educativa, por lo que los estudiantes cobraban $28.000 netos mientras cursaban.

El importe final que ahora se paga depende del momento de inscripción. Quienes ingresaron al programa en marzo de 2025 acumularon ocho meses con retención, lo que equivale a $56.000. En cambio, los anotados en la segunda convocatoria, desde agosto, generan un retroactivo menor, de $28.000, correspondiente a cuatro cuotas.

Un punto clave para acceder a este pago es la certificación de alumno regular. La institución educativa debe haber cargado correctamente la tercera y última certificación en el sistema. Si ese paso no se completó o no fue validado, el monto retenido no se liquida.

Además del retroactivo, enero incluye el pago de las cuotas estímulo por participación en actividades formativas. En el caso de quienes se inscribieron en marzo, se abona la cuota 10 completa, por $35.000, sin descuento alguno. Aquellos que no percibieron la cuota 9 en diciembre la reciben ahora junto con la siguiente, alcanzando $70.000 solo en cuotas mensuales.

Con la combinación de conceptos, los montos totales varían según cada situación. Algunos beneficiarios cobran alrededor de $63.000, otros $91.000, y en casos puntuales el depósito puede llegar hasta $126.000, resultado de sumar el retroactivo completo y dos cuotas mensuales sin retención.

Estos pagos buscan cerrar el ciclo lectivo 2025 y regularizar los montos pendientes del programa, siempre que se hayan cumplido los requisitos académicos exigidos, para dar comienzo a la Inscripción de la Beca Progresar 2026.