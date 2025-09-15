Avanza un proyecto de ley para establecer una moratoria fiscal en Tierra del Fuego

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) trabaja en los detalles de un proyecto de ley que busca poner en marcha una moratoria fiscal destinada a regularizar deudas tributarias acumuladas hasta el 31 de agosto de 2025.

La iniciativa, que será enviada en los próximos días a la Legislatura provincial, prevé un plazo de 60 días para adherirse una vez sancionada la norma. Entre los beneficios contemplados se incluyen quitas y reducciones de intereses, con condiciones diferenciadas según el tipo de contribuyente.

En el caso de los grandes contribuyentes, se habilitarán planes de pago de hasta 36 cuotas. Quienes cancelen al contado podrán acceder a una reducción del 50% en los intereses adeudados, mientras que los esquemas de financiación aplicarán descuentos menores de acuerdo con la cantidad de cuotas elegida.

Para los pequeños contribuyentes, en tanto, la propuesta establece la posibilidad de regularizar obligaciones en hasta 60 cuotas. Aquellos que abonen al contado recibirán la condonación total de intereses, además de descuentos proporcionales en los planes en cuotas.

El proyecto se enmarca en un paquete de medidas que el Ejecutivo provincial prepara para acompañar a los sectores productivos y comerciales, con el doble objetivo de mejorar la recaudación y brindar alivio financiero a personas físicas y jurídicas que atraviesan dificultades en el actual contexto económico.