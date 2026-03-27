Avanza la pavimentación en calle Punta Popper para mejorar la conectividad barrial

Comenzaron los trabajos preparatorios para la pavimentación de la calle Punta Popper, en el tramo comprendido entre Vuelta de Obligado y Laguna Esmeralda. Se trata de una vía clave que une los barrios Malvinas Argentinas y De las Aves, mejorando la circulación y la integración urbana del sector.

En esta primera etapa, se intervendrán aproximadamente 380 metros lineales con hormigón, iniciando en el tramo mencionado y avanzando progresivamente hacia el norte, en dirección al barrio De las Aves.

La ejecución se realiza con maquinaria y personal propio, lo que permite un control directo de las tareas y una mayor eficiencia en cada fase del proyecto. Para concretar la obra, se adquirieron los materiales necesarios, incluyendo el hormigón, con una inversión que asciende a 266 millones de pesos.

Esta intervención representa un avance significativo en la infraestructura vial de la zona, ya que facilitará el tránsito vehicular y peatonal, brindando mayor seguridad y mejores condiciones de accesibilidad para quienes residen y circulan por el lugar.

Con este tipo de obras, se continúa fortaleciendo el desarrollo urbano y acompañando el crecimiento sostenido de la ciudad.