Avanza en la modernización del sistema de historia laboral

Más de 100 representantes de organismos empleadores aportantes al Régimen Previsional Fueguino participaron de una jornada institucional dedicada a la implementación integral del Sistema de Historia Laboral, organizada por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego.

El encuentro se llevó a cabo en el salón del IPRA, en Ushuaia, y contó con la transmisión en vivo a cargo de la Agencia de Innovación. Entre los presentes estuvieron el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino; Adrián Daniele, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba y del Consejo Federal de Previsión Social; y el Dr. Daniel Elias, miembro permanente del CoFePres y moderador de la jornada, junto a otras autoridades provinciales y representantes del sector público.

Durante la apertura, el presidente de la Caja, Roberto Bogarín, destacó que el objetivo del encuentro fue fortalecer los vínculos entre los organismos aportantes y generar un espacio de debate sobre su rol en la implementación y continuidad del sistema. Asimismo, presentó a la Agencia de Innovación como el ente que funcionará de nexo entre la Caja y los organismos, brindando asistencia para garantizar la correcta implementación del Sistema de Historia Laboral.

Los asesores técnicos subrayaron la importancia de esta herramienta tecnológica, que permite reunir y organizar la información histórica de cada trabajador, incluyendo períodos de actividad, aportes realizados y salarios devengados. Bogarín agregó que el sistema contribuirá a una gestión más transparente y eficiente de los trámites previsionales, como la movilidad, la determinación del haber inicial y el otorgamiento de jubilaciones, destacando que el principal beneficiario será el ciudadano, mejorando su calidad de vida.

La jornada incluyó exposiciones sobre la experiencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba en la implementación del Sistema de Historia Laboral y Ciudadano Digital.

Al cierre, Bogarín agradeció la participación de todos los asistentes y resaltó que la jornada representó un paso clave hacia la modernización del sistema previsional de Tierra del Fuego.

