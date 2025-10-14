Avanza el proyecto de la nueva usina eléctrica en Ushuaia: “Es una obra estratégica para el desarrollo energético”, destacó Castillo

La ministra Gabriela Castillo encabezó reuniones con especialistas internacionales para avanzar en el diseño de la nueva planta de energía que fortalecerá el sistema eléctrico de la ciudad.

Ushuaia, 14 de octubre de 2025. – La ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, confirmó importantes avances en el proyecto de la nueva usina de generación eléctrica para Ushuaia, tras la visita de un equipo internacional de especialistas de la empresa Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., responsable del desarrollo de la obra.

El grupo de ingenieras e ingenieros —procedentes de China y Argentina— permaneció en la provincia entre el viernes y el domingo, llevando adelante una intensa agenda de trabajo junto a autoridades provinciales. Durante su estadía, recorrieron el predio donde se construirá la nueva usina, las instalaciones actuales de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y mantuvieron reuniones en Casa de Gobierno para coordinar detalles técnicos y ajustar el plan de trabajo.

“Durante el fin de semana recibimos a los profesionales que estarán abocados al diseño ejecutivo del proyecto. Tuvimos reuniones y recorridas para definir aspectos técnicos fundamentales”, explicó Castillo en diálogo con la prensa.

En los encuentros se analizaron temas vinculados al ingreso de la nueva carga energética que aportará la futura planta y a las adecuaciones necesarias en la infraestructura existente. También se evaluaron obras complementarias y modificaciones en la sala de celdas de la actual usina, que permitirán la conexión con el nuevo sistema de generación.

La ministra destacó que los avances alcanzados consolidan una etapa clave del proyecto: “Estamos dando pasos concretos hacia una obra estratégica para el desarrollo energético de Ushuaia. Esta nueva usina permitirá garantizar el abastecimiento y acompañar el crecimiento de la ciudad en los próximos años”, afirmó.

El proyecto, considerado prioritario por el Gobierno provincial, busca fortalecer la capacidad de generación eléctrica, mejorar la eficiencia del sistema y asegurar el suministro ante el incremento sostenido de la demanda en la capital fueguina.