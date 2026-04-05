Avances para potenciar exportaciones y agilizar gestiones en el Área Aduanera Especial

Se desarrolló un nuevo encuentro de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), donde se abordaron temas clave vinculados al fortalecimiento de las exportaciones y la simplificación de trámites para el sector productivo.

Durante la reunión se dio tratamiento a la totalidad de los expedientes presentados, al tiempo que se generaron instancias de diálogo con representantes de la Aduana y distintas cámaras empresariales. El objetivo fue optimizar los procesos vinculados a la liberación de mercadería hacia el territorio continental y mejorar la operatoria de las industrias.

En este marco, se analizaron herramientas destinadas a agilizar procedimientos administrativos, con el propósito de acompañar el desarrollo productivo y facilitar la inserción de productos locales en nuevos mercados.

Uno de los puntos destacados fue la evaluación del proyecto de la firma Aguas del Faro, que busca avanzar en la producción y comercialización de agua de mesa envasada. La iniciativa contempla la posibilidad de exportar al continente en distintos formatos, ampliando su alcance comercial en la región patagónica.

Asimismo, se destacó la importancia de generar condiciones que permitan a más empresas certificar el origen de sus productos, fortalecer su perfil exportador y acceder a nuevos canales de distribución, especialmente en provincias como Santa Cruz y Chubut.

Del encuentro participaron referentes técnicos y representantes de distintos organismos e instituciones vinculadas al sector industrial, comercial y aduanero, consolidando un espacio de trabajo conjunto orientado al crecimiento económico regional.