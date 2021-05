ASOEM aboga por un cambio en la ley orgánica de la OSEF

“Estamos viendo con un grupo de abogados para ver cómo se modifica la ley o que se la tome como una ley ilegítima porque perjudica a la obra social y por ende a los trabajadores”, planteó Gustavo Morales Secretario General de ASOEM, en el actual contexto de la obra social y a las denuncias de graves falencias en el abastecimiento de medicamentos y en la atención a los afiliados del organismo. También expuso que el Gobierno de la provincia tiene que asumir su responsabilidad de afrontar pensiones y otros servicios que son pagado por la obra social y hacer una revisión históricas de las deudas cruzadas.

“Hay faltantes en medicamentos y falencias en las prestaciones de la OSEF; cuando una obra social funciona, siempre los comentarios son buenos, pero en este momento en que hay faltantes de todo es cuando se empieza a haber el desfasaje que hay de atención y prestaciones”, introdujo.



En ese sentido, Morales reveló que “hablé por teléfono con la titular de la OSEF, Mariana Hruby y vamos a avanzar con ella para ver cómo podemos llegar a una solución de la situación de la obra social”.



Entendió que “más allá de la obra social y quien la conduce, no estoy de acuerdo en cortarle la cabeza a nadie. Para mi esto pasa por una cuestión legislativa, más que nada, porque tenemos una ley que estoy analizando con un grupo de abogados; la norma por la cual se maneja OSEF que le da misiones, funciones, operatividad y financiamiento, para ver en la propia Legislatura o en la Justicia si es legal o no dicha norma; en mi caso quiero que esa ley sea declarad ilegítima o tenga una modificación, porque hoy tenemos falta de todo, pero no quiero que mañana recaiga dentro de los afiliados de OSEF, un aumento porcentual de la cuota social con lo cual vamos a seguir igual o peor de lo que estamos viviendo hoy”, advirtió.



En este punto recordó que “ya pasó lo mismo con la Caja Previsional, que aparentemente iba a ser por un par de años donde se aumentaron un par de puntos y seguimos de la misma manera, liquidándose mal en muchos casos y por eso estamos siguiendo eso también para que se empiece a liquidar bien porque es absurdo que un jubilado tenga que recurrir a un amparo judicial para que le puedan pagar la jubilación como corresponde”.



Gustavo Morales insistió en que “estamos viendo con un grupo de abogados para ver cómo se modifica la ley o que se la tome como una ley ilegítima porque perjudica a la obra social y por ende a los trabajadores”.



Observó que la OSEF es un organismo autárquico, “distinto del Gobierno provincial. Únicamente las autoridades de la obra social son tiene que administrarla, pero se tiene que hacer cargo de pensiones que paga el Gobierno (RUPE y otras) y por eso tenemos un desfasaje cada vez mayor porque no ingresan a la obra social tantos recursos. Como ejemplo, en mi caso hace 24 años que vengo aportando a la obra social y a la caja de previsión también y no puede ser que si voy a la farmacia haya faltante de medicamentos. Gracias a Dios no tengo esa necesidad porque casi nunca me enfermo, pero soy testigos que muchos de nuestros afiliados concurren al sindicato a pedir efectivo porque no tienen para comprar un medicamento que no encuentran en la farmacia de la OSEF en alguna otra farmacia que tengan convenio con la obra social ya que muchas veces cortan la provisión de remedios porque están caídos los convenios por atrasos en los pagos”.



Ante este escenario, el Secretario General de ASOEM planteó que “tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo, tal como lo solicitó al Gobierno y a la Legislatura la gente de Ushuaia y soy partidario de que se trabaje seriamente con todas las partes que integran la OSEF y los asociados también”.

“La OSEF recauda 460 millones de pesos mensuales”

Gustavo Morales expuso que “la OSEF recauda 460 millones de pesos mensuales y no quiero que la obra social sea la caja chica de nadie y menos del Gobierno. No puedo ir a pedirle plata para que me financie a alguien que también tiene deudas para conocer; tenemos una acción social a nivel nacional que le baja recursos a la provincia para que asista a la gente que realmente lo necesita en distintos tipos de coberturas; en cambio se le da esta responsabilidad a la OSEF para que haga esta asistencia social y no estoy en desacuerdo con ello, pero lo que hay que hacer acá es que el Gobierno provincial tiene que reintegrar el costo para subsanar el déficit de OSEF. Queremos que la provincia devuelva esa inversión a la OSEF”.



Si bien admitió la competencia de la Obra Social en materia de medicamentos o pensiones, “el Estado tiene que compensar ya que hay medicamentos que son muy caros y en dólares que pagan a medias la OSEF y el Gobierno provincial, lo debe afrontar en su totalidad, porque con plata ajena cualquiera es bueno, pero la plata acá es de la OSEF y no estoy diciendo que la obra social no preste esos servicios, sino que tenga el reintegro correspondiente”, planteó.



Agregó que “se da la paradoja de cuál nació primero, el huevo o la gallina, y acá hay deudas cruzadas y lo que hay que hacer es discriminar cuánto la OSEF le debe al Estado y cuánto éste le debe a la obra social y hay que verificarlo para atrás también”.



Asimismo, Gustavo Morales reparó que “muchos salen a hablar por los medios, pero si yo veo una irregularidad en la OSEF, voy a denunciarla a la justicia directamente -porque hay muchas figuras jurídicas, sea malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, etcétera- y que pague quien debe pagar y que caiga quien tiene que caer, tenemos que terminar con todos esos dimes y diretes de sospechas y si alguien tiene una prueba concreta, debe denunciarlo a la justicia, sino solo son chisporroteos mediáticos”, desafió.

Una obra social que funcione

Gustavo Morales prosiguió: “tenemos que tener una obra social como teníamos antes, con consultorios propios, tenía servicio de odontología, tenía óptica, tenía una farmacia bien surtida que respondía. Hoy, estamos llegando a casi un 35 por ciento en lo que es la prestación y el servicio en lo que tenemos farmacia y si hay algún negocio de por medio o se direcciona la compra, no se hace el llamado a licitación o se hace una compra directa por equis cantidad, hay que denunciar”.



Finalmente reveló que mantiene contacto con el SOEM, que es el sindicato municipal en Ushuaia. “Ellos están impulsando una reunión con el Gobernador, conozco como se trabaja porque lo he tenido en el Municipio de Río Grande. Les plantee una reforma de la ley para la obra social sea de los trabajadores y no del Gobierno porque hoy el Estado provincial tiene más poder de decisión dentro del Directorio que los propios trabajadores; queremos que sea equitativo para todos, que se termine lo que se tenga que terminar”, culminó diciendo.