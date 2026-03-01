Apertura de Sesiones Legislativas 2026: El Gobernador lanzó el Nuevo Impulso Fueguino

En un mensaje contundente y cargado de anuncios históricos, bajo el lema «El Nuevo Impulso Fueguino. Las transformaciones que necesitamos» el Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, presentó un ambicioso paquete de reformas estructurales que buscan modernizar el Estado, dinamizar la matriz productiva y simplificar la vida a los ciudadanos.

“Este nuevo impulso ya es una realidad”, afirmó el Gobernador, agradeciendo en primer término a los legisladores por la sanción de leyes fundamentales que marcan el rumbo de la transformación. Destacó especialmente la creación de Terra Ignis que devuelve a la provincia la soberanía energética y la nueva Ley de Acuicultura, considerada uno de los hitos más trascendentales para el desarrollo productivo fueguino.

“La provincia recupera soberanía energética y vuelve a decidir sobre sus propios recursos para cuidar fuentes de trabajo, garantizar remediación ambiental y, sobre todo, para crecer con nuevas inversiones”, subrayó, al tiempo que invitó a seguir debatiendo con madurez política el resto de las iniciativas. “Ojalá el centro de la discusión sea el beneficio de nuestro pueblo, sin oportunismo”, dijo.

El Mandatario hizo hincapié en tres ejes fundamentales de la transformación, que contienen más de 20 iniciativas legales.

El primer eje apunta a la generación de empleo y desarrollo. Entre los proyectos destacan la nueva Ley de Beneficios Fiscales para el Empleo, la Ley de Pesca, el Marco Legal para el Desarrollo Portuario, la Ley de Turismo y Turismo Aventura, la adhesión al RIGI, y la Ley de Mano de Obra Local para el transporte. «No es menor convertir a Tierra del Fuego en Tierra de Trabajo», enfatizó.

El segundo eje se centra en el ciudadano. Con un fuerte énfasis, el Gobernador anunció el envío de la Ley De Simplificación De Trámites Y Ciudadanía Digital, una herramienta clave para eliminar el Estado pesado y burócrata.

«Nosotros reivindicamos el Estado, pero un Estado servicial, eficiente y dinámico. Hoy le pedimos 40 veces el DNI a un ciudadano cuando el documento lo genera el propio Estado. Eso se termina. Esta ley pretende hacer la vida más fácil, terminar con las filas y el papeleo inútil. El Estado no podrá pedirte documentos que ya posee», aseguró.

En este mismo eje se anunció un hito en materia habitacional: el Banco de Tierra del Fuego pondrá en marcha un programa integral de créditos hipotecarios accesibles a 30 años de plazo, con tasas preferenciales y un mecanismo de ajuste innovador vinculado a los ingresos familiares. “Somos el primer banco del sistema en salir con una propuesta crediticia de esta naturaleza”, destacó.

El tercer eje comprende reformas internas para asegurar un Estado menos burocrático y más eficiente. Allí se incluyen proyectos de reestructuración de la OSEF, nueva ley de Compras y Contrataciones, Ciberseguridad, Infraestructura crítica en Salud y Educación, y la reforma de la carrera policial y penitenciaria.