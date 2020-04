Ante cortes de gas: Von der Thusen reclamó a Camuzzi Gas del Sur S.A y en Enargas

El Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen presentó sendas notas en las oficinas de Camuzzi Gas del Sur S.A. y en Enargas a los efectos de que se dejen sin efecto los cortes domiciliarios del servicio de gas natural que se vienen llevando a cabo por parte de la empresa a vecinos de la ciudad.

Río Grande.- El Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen presentó una nota en las oficinas de Camuzzi Gas del Sur S.A. para solicitar que no se corte este servicio esencial a las personas que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia de Presidencia de la Nación 311/20, como así también en Enargas para que intime a la empresa prestataria del servicio para que deje sin efecto los cortes domiciliarios del servicio de gas natural.

Cabe remarcar que el DNU 311/20 establece que las empresas de energía eléctrica, de gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable no podrán cortarles los servicios por mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 a beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) y la asignación por embarazo, a beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil, a usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social, a jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, a trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, entre otros.

En este sentido el concejal Von der Thusen recordó que “el artículo 5 del decreto 311/20 señala que las empresas prestadoras de los servicios deberán otorgar a los usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas”.

Asimismo el edil indicó que “es importante tener presente esta normativa al momento de llevar adelante los cortes, ya que según se desprende de las quejas de los vecinos riograndenses, no sólo se suspendería el servicio por cuestiones de seguridad, sino al parecer también por demoras en los pagos mensuales”.

Por tal motivo von der Thusen manifestó que a través de la misiva que envíe a Camuzzi Gas del Sur S.A. les solicité que “tenga a bien dejar sin efecto los cortes domiciliarios del servicio que se vienen llevando a cabo por parte de la empresa, teniendo en cuenta que no son pocas las veces que recibimos reclamos de usuarios del servicio de gas natural por los cortes que se llevan adelante dejándolos sin este servicio tan esencial para nuestras latitudes”.

El edil les requirió que “tengan a bien interrumpir estas acciones que generan un gran perjuicio a los usuarios riograndenses de gas natural, teniendo en cuenta los momentos críticos que estamos viviendo por esta pandemia mundial del COVID-19”.

Finalmente puntualizó que también he presentado nota en Enargas para que “intime a la empresa Camuzzi Gas Del Sur S.A., para que deje sin efecto los cortes domiciliarios de servicio de gas natural que se vienen llevando a cabo por parte de la empresa a los vecinos de la ciudad”.