Analizan las causas de un varamiento de orcas en Bahía San Sebastián

Un grupo de guardaparques reportó el hallazgo de orcas varadas en la bahía San Sebastián, dentro del área protegida de la Reserva Costa Atlántica. Tras el aviso, un equipo del CADIC-CONICET inició las tareas de investigación y recolección de muestras para determinar los motivos del varamiento.

De acuerdo con las primeras observaciones de las investigadoras del Proyecto IMMA (Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes), se trataría de un evento natural, aunque los análisis de laboratorio permitirán establecer con mayor precisión las causas.

El caso fue notificado a la Red Federal de Varamiento de Fauna Marina para conocer si existen registros similares en otras regiones del país o del Atlántico Sur, incluidas la Antártida y las Islas Malvinas.

Se recuerda a la comunidad que, ante el hallazgo de mamíferos marinos en la costa, es fundamental no tocarlos ni intentar devolverlos al mar, además de mantener siempre una distancia prudente. En caso de emergencia, se debe contactar de inmediato a los números 103 o 911.