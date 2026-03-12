Amplio respaldo sindical y político ante la intervención del Puerto de Ushuaia

Dirigentes sindicales, referentes políticos y representantes del sector portuario mantuvieron un encuentro con el gobernador Gustavo Melella para analizar la situación generada tras la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por autoridades nacionales.

La reunión contó con la participación de integrantes del Foro Patagónico por la Soberanía Nacional y representantes de distintas organizaciones gremiales vinculadas a la actividad portuaria.

Durante el encuentro se evaluaron las consecuencias institucionales y laborales que derivaron de la medida, que dejó a trabajadores portuarios sin poder acceder a sus puestos de trabajo y generó cuestionamientos sobre las facultades de la Nación para intervenir en organismos provinciales.

Entre los asistentes estuvieron Julio C. Urien, de FIPCA, y Ernesto Paillalef, del Movimiento Evita, en representación del Foro Patagónico por la Soberanía Nacional; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores; Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE; así como dirigentes de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), entre otros referentes sindicales y políticos de distintas provincias.

En la reunión se expusieron detalles de las acciones impulsadas para resguardar los intereses de la provincia frente a la intervención, mientras que los presentes manifestaron su preocupación por el impacto que la medida tiene sobre los trabajadores y sobre la administración del sistema portuario.

Ricardo Alonso, representante de APDFA, sostuvo que desde el primer momento el gremio manifestó su rechazo a la intervención, a la que calificó como “ilegítima, ilegal e inconstitucional”.

Además, advirtió que la situación implica una intromisión en la jurisdicción provincial y afecta directamente a unos 140 trabajadores que actualmente no pueden ingresar a sus lugares de trabajo.

Por su parte, José María Lojo, presidente del Consejo Portuario Argentino, consideró que el encuentro permitió conocer en profundidad el contexto de la situación y analizar posibles acciones conjuntas. En ese sentido, alertó que lo ocurrido podría convertirse en un antecedente complejo para otras jurisdicciones si se avanza con decisiones que, según señaló, vulneran procedimientos y competencias provinciales.

Finalmente, Artemio Zugriategui, integrante de la Comisión Nacional de APDFA, valoró el espacio de diálogo y reafirmó el acompañamiento del sector sindical en la defensa de los puestos de trabajo. “Hay 140 trabajadores que hoy no pueden ingresar a su lugar de trabajo por una intervención que consideramos ilegítima, y nuestro objetivo es que puedan recuperar sus funciones”, expresó.