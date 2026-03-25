Alquileres 2026: entre la flexibilidad del mercado y la adaptación de inquilinos y propietarios

El panorama de los alquileres en Argentina durante 2026 refleja un cambio profundo en la dinámica del sector, impulsado por la eliminación de regulaciones estrictas y la apertura a acuerdos más libres entre las partes. Este nuevo esquema convive con contratos de etapas anteriores, generando un mercado heterogéneo que exige mayor atención y análisis.

A medida que finalizan los contratos firmados bajo la antigua ley —caracterizados por plazos de tres años y ajustes anuales—, se consolida un modelo más flexible. En la actualidad, los nuevos acuerdos suelen pactarse con duraciones más cortas, en muchos casos de dos años, y con actualizaciones más frecuentes, que pueden ser trimestrales o cuatrimestrales.

Este cambio responde, en gran medida, al contexto inflacionario del país. Tanto propietarios como inquilinos buscan mecanismos que les permitan no perder poder adquisitivo ni quedar desfasados frente a la evolución de los precios. Por eso, los índices de ajuste se negocian directamente, siendo la inflación uno de los principales parámetros de referencia.

Uno de los efectos más visibles de esta transformación es la reaparición de una mayor oferta de viviendas en alquiler. Muchos propietarios que antes optaban por retirar sus inmuebles del mercado ahora vuelven a ofrecerlos, alentados por la posibilidad de establecer condiciones más acordes a la realidad económica.

Sin embargo, esta mayor disponibilidad no siempre se traduce en facilidad de acceso. Para los inquilinos, los aumentos más frecuentes pueden representar un desafío a la hora de planificar gastos a mediano plazo, especialmente en un escenario económico inestable.

En paralelo, el sector inmobiliario vuelve a captar el interés de quienes buscan invertir. El alquiler se presenta nuevamente como una opción viable para generar ingresos, mientras que la propiedad mantiene su valor como resguardo frente a la incertidumbre financiera.

En definitiva, el mercado de alquileres en 2026 se caracteriza por su dinamismo y por una lógica más abierta, donde cada contrato es único. La clave, tanto para quienes alquilan como para quienes ofrecen una propiedad, está en comprender las condiciones, evaluar riesgos y aprovechar las oportunidades que surgen en este nuevo contexto.