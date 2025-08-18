Allanamiento en Río Grande permitió recuperar bicicleta robada

Un operativo policial permitió recuperar una bicicleta amarilla que había sido denunciada como sustraída días atrás en Río Grande. El procedimiento se llevó a cabo tras la denuncia presentada el 16 de agosto, en la que también se reportó el robo de un tubo de gas.

Tras las tareas investigativas realizadas por el Servicio Externo de la Comisaría Cuarta, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en Monte Independencia N.º 46. Durante el procedimiento se logró recuperar el rodado denunciado.

En el marco del operativo, los ciudadanos Marcela Mercedes Soria, Braian Daniel Quinteros y Víctor Hugo Romero fueron notificados de sus derechos y garantías, quedando vinculados a la investigación en curso.

La causa sigue en desarrollo mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.