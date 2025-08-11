Alianza para intensificar la lucha contra el cáncer

En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la prevención y detección temprana del cáncer, el Municipio de Río Grande y la Fundación de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) firmaron un convenio de colaboración que permitirá articular esfuerzos y ampliar el alcance de las acciones sanitarias en la ciudad.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Martín Perez y la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra, y tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga. La agenda de trabajo conjunto incluirá campañas de sensibilización, jornadas de prevención en la comunidad, capacitaciones al personal de salud y propuestas educativas abiertas a vecinos y vecinas.

Desde el Municipio se pondrán a disposición espacios físicos, profesionales médicos, canales oficiales de difusión y un referente institucional para la coordinación de actividades. LUCCAU, por su parte, aportará recursos humanos y técnicos, materiales educativos y la garantía de calidad en las intervenciones.

El subsecretario de Salud, Agustín Perez, expresó que este convenio “reafirma el compromiso del Municipio con la salud de las y los riograndenses” y permite “potenciar el trabajo preventivo junto a una institución de gran trayectoria en la provincia”.

La presidenta de LUCCAU, Nélida Parra, manifestó su satisfacción por la alianza, resaltando que “nos permitirá fortalecer la prevención del cáncer de mama y ampliar el alcance de nuestras acciones”. A su vez, la directora de Planeamiento de Servicios en Salud, Gabriela Rodríguez, destacó que “la prevención es la herramienta más importante que podemos llevar adelante y este trabajo conjunto es clave para lograrlo”.

Tras la firma, las autoridades visitaron el Centro Municipal de Salud N°1, parte de la red de 15 dispositivos municipales que ofrecen atención en distintos puntos de Río Grande.

Con esta articulación, el Municipio y LUCCAU refuerzan el compromiso de construir políticas públicas de salud orientadas a la prevención, el acceso igualitario y el cuidado integral de toda la comunidad.