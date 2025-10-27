Agustín Tita: “El mayor aprendizaje de esta campaña fue escuchar a la gente”

El candidato de Fuerza Patria, Agustín Tita, valoró el contacto directo con los vecinos durante la campaña electoral y remarcó la importancia de construir espacios políticos amplios y participativos.

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Agustín Tita, destacó que la cercanía con los vecinos fue “lo más enriquecedor” del trabajo realizado en los meses previos a las elecciones. “El mayor aprendizaje de esta campaña fue escuchar a la gente. La política se fortalece cuando se construye desde el diálogo y la participación”, expresó.

Al referirse a la jornada electoral y al uso de la Boleta Única de Papel, Tita aseguró que el sistema “funcionó correctamente” y que “favorece una votación más clara y ordenada”. En ese sentido, sostuvo que “cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestra democracia y seguir creyendo en la política como herramienta de transformación social”.

Tita también subrayó la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre distintos sectores: “Tenemos que seguir construyendo espacios amplios, donde se escuche, se discuta y se piense en el bien común. La política debe trascender a las personas y ser una tarea colectiva”.

