Adriana Chapperón: “es prioritario estar donde más nos necesitan”

La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la Provincia, Adriana Chapperón, destacó el compromiso del Gobierno con las familias en situación de vulnerabilidad, tras participar de un encuentro junto al gobernador Gustavo Melella y referentes de comedores y merenderos de Río Grande.

En ese marco, la funcionaria subrayó que “cada vez más familias necesitan del apoyo del Estado, por eso es fundamental articular con los comedores, que cumplen un rol esencial en cada barrio”.

Chapperón sostuvo que la situación económica actual ha generado un aumento en la demanda de ayuda social y remarcó que “el Estado hace un esfuerzo muy grande para llegar con módulos alimentarios a más de 28 mil personas en toda la provincia”.

Asimismo, precisó que actualmente se acompaña a 68 comedores y merenderos en Río Grande, 56 en Ushuaia y 10 en Tolhuin. “Son espacios clave, no solo por la asistencia que brindan, sino también porque permiten detectar necesidades que muchas veces no llegan a los canales formales del Estado”, señaló.

La Ministra también hizo hincapié en las dificultades que enfrentan incluso quienes tienen empleo: “Hay muchas familias trabajadoras que no logran cubrir lo básico, porque los ingresos no alcanzan frente al aumento de alquileres y servicios”.

“Sabemos que hay situaciones donde, si el Estado no está, nadie más lo está. Por eso nuestra presencia es fundamental”, concluyó.