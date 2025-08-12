Acuicultura: un debate que busca romper con décadas de inacción en el mar fueguino

Iglesias reclama impulsar la acuicultura en Río Grande: “Tenemos el mar enfrente y no producimos nada”

El presidente de la Cámara de Comercio local, José Luis Iglesias, participó de una reunión de la Comisión de Acuicultura y Salmonicultura donde respaldó la iniciativa del Ejecutivo provincial para desarrollar el sector en la zona norte de Tierra del Fuego.

Con un discurso crítico hacia la falta de aprovechamiento de los recursos marítimos, Iglesias advirtió que “tenemos el mar enfrente y no producimos nada”, y llamó a dejar atrás décadas de proyectos que no lograron concretarse.

En su intervención, cuestionó la visión negativa que se ha instalado sobre la salmonicultura, señalando que, si bien hubo errores en países como Chile, la experiencia también demuestra que la actividad puede desarrollarse con altos estándares de control, generando exportaciones millonarias y empleo local.

Asimismo, planteó la incoherencia en ciertos debates ambientales: “No nos preocupa que los cruceros contaminen el Canal Beagle, pero sí que se críe pescado con controles en el norte”.

Iglesias también remarcó la paradoja de que, mientras en la ciudad chilena de Porvenir se puede consumir pescado fresco, en Río Grande no existe una oferta similar. “Es absurdo que tengamos que mirar el mar sin aprovecharlo”, enfatizó.

Finalmente, el dirigente consideró que la acuicultura es una oportunidad para diversificar la economía fueguina y generar trabajo genuino, siempre con responsabilidad ambiental y reglas claras que garanticen su sustentabilidad.