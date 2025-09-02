Accidente múltiple en el puente Mosconi: cuatro personas hospitalizadas

Un choque entre tres vehículos en el puente Mosconi provocó este martes por la tarde un importante despliegue de emergencias y la interrupción total del tránsito.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:45 e involucró a un Fiat Siena, un Peugeot 206 y una camioneta Foton Tunland. A raíz del impacto, dos niños y dos adultos sufrieron heridas y fueron trasladados en ambulancias al hospital local.

Por la magnitud del siniestro, se dispuso un cordón sanitario para agilizar la asistencia, mientras que el tránsito permanecerá interrumpido durante al menos dos horas. Los vehículos que circulan por la zona deberán utilizar como desvío la ruta 7.

Bomberos voluntarios, personal policial, equipos sanitarios y agentes de tránsito continúan trabajando en el lugar para garantizar la seguridad y liberar la calzada.