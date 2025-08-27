Accidente de tránsito en Río Grande dejó varios heridos

Un siniestro vial se registró este miércoles 27 de agosto en la intersección de Avenida San Martín y Pioneros Fueguinos, en la ciudad de Río Grande.

El hecho involucró a un Toyota Corolla gris, conducido por Walter Corvalán (64), y un Honda City gris oscuro, guiado por Jonathan Delgado (39), quien viajaba acompañado por una mujer y dos menores.

A raíz del impacto, una ambulancia trasladó a Delgado y a los menores al Hospital Regional Río Grande para recibir atención médica.

La Policía provincial informó que se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las causas del accidente.