Abren las inscripciones para los Talleres Tecnológicos 2026 en Río Grande

Ya se encuentran habilitadas las inscripciones para los Talleres Tecnológicos 2026, una propuesta formativa orientada a brindar herramientas y conocimientos digitales claves para el mundo laboral actual y futuro.

Las capacitaciones se desarrollarán en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520, y en el Centro de Formación Laboral y Tecnológica, situado en Portolán 460. Las clases comenzarán el próximo lunes 2 de marzo.

Quienes se inscriban podrán acceder a una variada oferta de cursos vinculados al desarrollo digital y la innovación tecnológica, con opciones adaptadas a distintos niveles de conocimiento.

Las personas interesadas deben ingresar al enlace de inscripción para consultar las propuestas disponibles, así como los días y horarios de cursada. Estas iniciativas buscan ampliar el acceso a la formación tecnológica en la ciudad, generando más oportunidades de aprendizaje y fortaleciendo las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral global.

Para obtener más información, se puede concurrir a cualquiera de las sedes mencionadas o comunicarse telefónicamente al 2964-654663.

De esta manera, Río Grande continúa promoviendo espacios de capacitación accesibles para toda la comunidad, apostando al crecimiento y la inclusión digital.