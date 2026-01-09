Abren las inscripciones para la 7° edición del programa federal de formación “gestión para el desarrollo”

La propuesta apunta a fortalecer capacidades y liderazgos jóvenes mediante una formación integral en políticas públicas, innovación y desarrollo territorial.

Se encuentran abiertas las inscripciones para la 7° edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, una iniciativa impulsada de manera conjunta por el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La propuesta busca capacitar a funcionarios, técnicos e investigadores de todo el país en disciplinas clave vinculadas al desarrollo federal.

El programa pone el foco en la formación de nuevas y nuevos líderes, promoviendo una mirada integral sobre los desafíos de cada territorio y la importancia de diseñar políticas públicas con respuestas locales frente a problemáticas globales.

En ese marco, se destaca el valor del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil para impulsar iniciativas innovadoras, sostenibles e inclusivas.

La convocatoria está dirigida a jóvenes profesionales de entre 21 y 35 años, con estudios terciarios y/o universitarios en curso o finalizados, que se desempeñen en ámbitos gubernamentales, empresas, universidades, organizaciones sociales, sindicales, políticas o entidades afines, preferentemente con roles vinculados a la toma de decisiones.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 20 de febrero a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/YDzZU6jdzZBVViEC6

Esta edición se presenta como una oportunidad estratégica para fortalecer capacidades locales, fomentar el intercambio de experiencias y potenciar liderazgos comprometidos con el desarrollo territorial y el crecimiento equilibrado de las distintas regiones del país.