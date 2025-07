A 16 años y 10 meses de su desaparición, difunden nueva imagen de Sofía Herrera generada con inteligencia artificial

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, volvió a pedir públicamente que no se detenga la búsqueda de su hija, desaparecida en septiembre de 2008. Este martes 29 de julio compartió en redes sociales una nueva imagen de Sofía, generada mediante inteligencia artificial, que muestra cómo podría lucir hoy con 19 años.

La publicación fue acompañada de un mensaje emotivo y cargado de esperanza: “Hoy se cumplen 16 años y 10 meses desde que mi hija Sofi desapareció. No hay día que no la extrañemos. Su carita sigue siendo nuestra luz y nuestra esperanza. No debemos dejar de buscarla ni compartir su imagen para traerla de vuelta a casa. Sofi, donde estés, te amamos y te esperamos”, escribió su madre.

La herramienta tecnológica permite generar una proyección del rostro teniendo en cuenta el paso del tiempo, y es utilizada como recurso para visibilizar casos de larga data. La imagen fue rápidamente compartida por usuarios en todo el país, que se sumaron al pedido de difusión.

Sofía fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008, cuando tenía 3 años, en un camping de la zona sur de Río Grande. A pesar del tiempo transcurrido, su familia continúa con la búsqueda y mantiene viva la esperanza de encontrarla.

