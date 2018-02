Rossi: “Escuchamos el discurso de un gobernador que administra con fondos de un Municipio”

Así lo aseguró el concejal Paulino Rossi, tras la apertura de Sesiones Ordinarias realizada por el intendente de la ciudad Gustavo Melella en el mediodía de este jueves. Remarcó que escuchamos un discurso “claro, concreto, y que soluciona los problemas con gestiones propias”. Además sostuvo que en “momentos en que se habla de la independencia de la Margen Sur, Río Grande ha logrado independizarse de la incompetencia provincial, teniendo una ciudad que cubre todos los frentes con muy pocos recursos”.

Río Grande.- Tras el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del intendente Gustavo Melella, el concejal Paulino Rossi aseguró que “escuchamos el discurso de un gobernador de como administra con los fondos de un Municipio, y realmente fue un discurso extenso en donde uno ve las soluciones, cuestiones que exceden largamente a un Municipio, teniendo en cuenta que se habló de cómo se lucha contra la desnutrición, contra el analfabetismo, ver de qué manera se puede trabajar desde lo social con un acompañamiento a todas las situaciones de vulnerabilidad, como así también respecto de la educación, sobre el convenio de cómo formar docentes, y ver de qué manera se puede contener a los jóvenes”.

Asimismo sostuvo que “también escuchamos de qué manera se fueron solucionando cada uno de los problemas del Municipio, dado que lo que es el agua, los colectivos, el estacionamiento medido, la recolección de residuos que ya se ha estabilizado y vamos a tener un servicio de calidad, por lo cual estoy muy orgulloso de pertenecer a una ciudad que ha demostrado independencia a los problemas provinciales, y soluciona los problemas con gestiones propias, y con gestiones a través de una madurez institucional con Nación, por lo cual cuando se hace una retrospectiva de todo lo que se logró, y de todo lo que se está haciendo, la verdad que nos pone muy orgullosos”.

Respecto de lo expuesto por el intendente Melella de la defensa de la autonomía municipal, Rossi recordó que “fue un proyecto de nuestro bloque cuando planteamos la no adhesión a la cesión del impuesto inmobiliario, donde para nosotros fue algo natural, teniendo en cuenta que los argumentos son más que sólidos”, dijo, al tiempo que agregó que “aumentarle el impuesto inmobiliario a los vecinos para que la provincia deje de hacer obras, y pase a cubrir el déficit de la Caja de Previsión del ex Ipauss es una locura desde lo conceptual, y del sentido común, sabiendo que no es fácil la cruzada que nos queda, ojala que la Justicia a nivel nacional nos acompañe en algo que realmente sabemos que no necesita el más mínimo análisis”, resaltó.

Finalmente resaltó que “en momentos en los que se habla de una posible independencia de la Margen Sur, realmente la ciudad de Río Grande ha logrado independizarse de la incompetencia provincial, teniendo una ciudad