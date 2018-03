Activa participación de los Concejales en los homenajes a los Héroes de Malvinas

Este lunes los concejales participaron activamente de la jornada de actos y homenajes a los ex combatientes de Malvinas al conmemorarse, el próximo 2 de Abril, 36 años de la gesta de Malvinas. Tuvieron palabras de reconocimiento en la Segunda Sesión Ordinaria; y luego participaron de la inauguración de la Carpa de la Dignidad.

La jornada comenzó con la realización de la II Sesión Ordinaria del Período 2018 en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante en la cual hizo uso de la palabra, en el espacio dedicado a los homenajes, la concejal Miriam Laly Mora quien recordó que “Río Grande ha sido declarada capital de La Vigilia” y consideró que “esa es una cuestión de honor y de compromiso para todos nosotros y de respeto” entendiendo que “con esa declaración nos han nombrado centinelas, centinelas de nuestros héroes, de la patria, centinela de la soberanía”.

Entendiendo que “siempre tenemos que mostrar y exigir nosotros el respeto para los que fueron; para los que dieron su vida; para los familiares que hoy van a tener un lugar en Malvinas dónde dejar una flor, para los que no volvieron; para los que todavía no sabemos dónde están y para los más de 500 hombres que decidieron terminar con su vida al encontrarse, al volver, sin contención, sin comprensión, sin reconocimientos ni reivindicaciones”.

Además consideró que “siempre debemos poner palabra y acompañar con acciones y más que nada acompañar las palabras de acción y en estos momentos nos corresponde demostrar el descontento y el más enérgico repudio a todo lo que está llevando adelante la Cancillería argentina con el Gobierno inglés” dado que “son acuerdos para el paso de cruceros, acuerdo para explotaciones de recursos naturales; acuerdos para que líneas aéreas extranjeras garanticen la comunicación constante para aprovisionar y dar mano de obra al imperio usurpador, y acuerdos para saquear nuestros recursos, pesqueros e hidrocarburíferos”.

Sobre este punto consideró que “son acuerdos para seguir produciendo invasiones porque para ellos Malvinas es un negocio y para nosotros es patria”.

Además pidió al Gobierno provincial “que de una vez por todas tome las medidas y las acciones necesarias, a través del discurso; legalmente; administrativamente o políticamente en estas medidas que lleva adelante el Gobierno nacional y exigirle al Gobierno de la provincia porque Malvinas es una causa soberana y no es más que exigirle que defienda nuestra soberanía”.

También consideró que “los riograndenses debemos generar la cultura malvinense para que las generaciones venideras tengan el valor de seguir defendiendo nuestra soberanía y puedan hacer el reclamo de nuestra soberanía” entendiendo que “tenemos el orgullo y el honor de ser capital de vigilia y debemos tener el compromiso de que las generaciones venideras sigan defendiendo nuestra soberanía. Debemos construir Nación y Patria y debemos lograr que nuestro sentimiento sea compartido con el resto del país”.

Y finalmente sentenció “nuestro lema debe ser Patria sí, colonia no, honor y gloria a nuestros héroes”.

Inauguración de la Carpa de la Dignidad

Los Concejales aprobaron, luego, un cuarto intermedio para poder participar de la inauguración de la Carpa de la Dignidad por parte de los ex combatientes de Malvinas. El acto se llevó a cabo, como cada año, en el monumento a los caídos en la Guerra y al mismo asistieron la totalidad de los Concejales que integran el Cuerpo legislativo de la ciudad.

El presidente del Centro de Ex Combatientes, Roma Alancay expresó, al dejar inaugurada la Carpa señaló que es a los efectos de “recordar a todos los héroes que se encuentran acá, a quilómetros”, en referencia a quienes descansan en el cementerio de Darwin.

Y destacó el acto que “hoy están realizando en el cementerio de Darwin las familias de esos soldados que hoy pueden ir a dejar una placa con el nombre y el apellido de su familiar”.

Y reiteró que “en la causa de Malvinas no se debe retroceder y afirmar la soberanía argentina y hoy me siento muy emocionado con la comunidad siempre nos acompaña”.

Sesión suspendida

Posteriormente los Concejales mantuvieron una reunión con los ex combatientes dado que existía cierto malestar entre los miembros de esa organización porque durante el fin de semana aparecieron pintados, en las veredas del Monumento a los Caídos en Malvinas, los tradicionales pañuelos blancos con las que se identifica a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y constituyen un símbolo de Memoria; Verdad y Justicia contra la última dictadura militar que también fue la responsable de la guerra del Atlántico Sur.

Los ex combatientes entendían que la concejal Duré había participado de la actividad hecho que quedó demostrado que no fue así dado que la edil había trabajado en la Plaza Almirante Brown y no en el Monumento a los Caídos en Malvinas.

Los ediles decidieron escuchar la postura de los ex combatientes y dieron las explicaciones del caso aunque sin embargo no se acordó, entre las partes la realización de la Sesión que, por primera vez, el Concejo iba a llevar a cabo en la Carpa de la Dignidad.

Sobre el particular, el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar explicó la situación y relató que “hemos tenido una reunión con todos los veteranos de guerra para ver si se hacía la sesión o no, pero dado los hechos de público conocimiento, nosotros como Concejales no le podemos trasladar la responsabilidad a los veteranos de si se sesiona o no”, por lo tanto “como Cuerpo hemos decidido tomar la decisión de no hacerla directamente la Sesión y la haremos en el Concejo Deliberante como corresponde”.

“Lamentamos esto” dijo Nogar al tiempo que desde el Concejo Deliberante también “repudiamos estos hechos pero lamentablemente hay gente que no respeta nada y como institución vamos a pedir disculpas de cosas que no hicimos y además vamos a hacer una nota de repudio”.

Nogar negó que haya gente del Concejo Deliberante vinculada a los hechos que molestaron a los ex combatientes “sabemos que desde el Concejo Deliberante de ningún lado salió esto sabiendo de como pensamos y el apoyo que damos siempre a esta causa que es de todos los riograndenses”.

Nogar señaló que “la concejal Duré estuvo participando de la actividad el sábado” de pintar los pañuelos, aunque “estas pintadas se la hicieron el viernes a la noche y ella ha pedido las disculpas necesarias”, aunque consideró que “no podemos estar discutiendo estas cosas en el marco de esta fecha tan importante para la causa Malvinas”.